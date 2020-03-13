Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı termal kameralı önlem | Video 13.03.2020 15:34

Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Dünya çapında salgına dönüşen koronavirüs ile ilgili Erdoğan'ın koruma ekibi tedbir de alırken camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı ve termal kamera ile etrafı izlediği görüldü.

Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.



Başkan Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye gitti.



Erdoğan namazını burada eda etti.