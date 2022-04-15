RAMAZAN İMSAKİYE
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Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı ve konvansiyonel trenlerde ek kapasite artışı! Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak

Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı ve konvansiyonel trenlerde ek kapasite artışı! Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak
15.04.2022 14:14

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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla ek tren seferleri konularak kapasite artışına gidildiği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri düzenleneceği ifade edilerek, 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihlerinde her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı bildirildi.

BİLETLER YARINDAN İTİBAREN SATIŞTA
Açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer olacağı belirtilerek, "İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak" denildi.
Ek seferlerle toplam 45 bin 528 kişilik kapasite artışı yapıldığı ve biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağı ifade edildi.

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