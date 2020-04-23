Koronavirüse karşı Ramazan'da neler tüketmeliyiz? Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Sahurda hangi besinlerden uzak durmalıyız? Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Ramazan ayında bir de koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Araştırmalara göre oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Oruç bugünler için büyük fırsat. Hem de vücudunuzu arındırır. Ramazan'da beslenirken ağır tatlılardan uzak durunuz. Sahurda ve iftarda çok fazla tuzlu tüketmeyin. Sahurda pirinç pilavından uzak durun. Koronavirüse karşı lavanta yağı, adaçayı yağı, kekik çayı yağı bunları sıcak suya damlatabilirsiniz bu ortamda hemen buharlaşır ve antibakteriyeldir. Ya da çaylarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamalarının devamı...
Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmeliyiz? Koronavirüse karşı neler tüketmeliyiz? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan öneriler... | Video
23.04.2020 13:39
- Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmeliyiz? Koronavirüse karşı neler tüketmeliyiz? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan öneriler... | Video
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