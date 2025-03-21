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Provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye gözaltı! - Video
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Provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye gözaltı! - Video

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 19:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma sonrası, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tüm detaylar ve gelişmeler videomuzda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahıslar yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahsın kimliğinin Orhan İ. olduğu belirlendi. Şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli "suç işlemeye tahrik" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.


Başka bir hesaptan provokatif içerikli paylaşım yapan ve kimliği belirlenen N.D.Y. isimli kadın da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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