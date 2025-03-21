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MİT ‘Daltonlar’ lideri Ahmet Mustafa Timo’yu yakaladı!
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MİT ‘Daltonlar’ lideri Ahmet Mustafa Timo'yu yakaladı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 18:20 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 18:31

MİT'in yurt dışı operasyonuyla 'Daltonlar' suç örgütünün lideri Ahmet Mustafa Timo yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yeni bir operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere 'silahlı suç örgütüne üye olmak gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.

MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Timo, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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