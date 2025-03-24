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Aydın’da Kuyucak’ta otobüs bariyere çarptı: 1 ölü 26 yaralı!
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Aydın'da Kuyucak'ta otobüs bariyere çarptı: 1 ölü 26 yaralı!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 10:42

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girdiği kazada Umut Ergül (27) öldü, 26 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.'nin kontrolünü yitirdiği 32 AEZ 410 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi.

Aydın'da otobüs kazası (İHA)

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'da otobüs kazası (İHA)

CAMDAN FIRLAYAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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