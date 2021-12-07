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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz, hafızası gitmiş

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz, hafızası gitmiş
07.12.2021 18:15 - Son Güncelleme: 07.12.2021 18:26
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Dün vefat eden Felsefe Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı'nın 2019 yılında TVNET'te katıldığı 'tartışma' programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, TBMM'nin 1 Kasım 1928'de 1353 Sayılı Yasayı kabul ederek gerçekleştirdiği harf inkılabının 91. yılına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık halmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz. Gemiş unutuldu. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa'nın müthiş bir lafı var. 'Milli kütüphanesine giripte tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil.' Harf inkılâbı soykırımdır... İşte Duralı'nın o açıklamaları...

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