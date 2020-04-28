A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programına bağlanan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ‘’maske kullanımı ne kadar sürecek?’’ sorusunun cevabını verdi.
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında açıkladı: Maske kullanımı ne kadar sürecek?
28.04.2020 03:54
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında açıkladı: Maske kullanımı ne kadar sürecek?
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