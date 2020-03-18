İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa Tıp Fakültesi enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı18.03.2020 03:34
- Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
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