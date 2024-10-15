PODCAST CANLI YAYIN
Polis memuru eşini tabancayla vurarak öldürdü
Haberler Haber Videoları

Polis memuru eşini tabancayla vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 22:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 22:50

Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu.
Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.
Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bir köşede kadınlar diğer köşede erkekler kavga etti: O anlar kamerada
15.10.2024Salı
Aşkale’de yolcu minibüsü tıra çarptı: 4 yaralı
15.10.2024Salı
Fren yerine gaza bastı otomobil devrildi: Öğrenciler aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
15.10.2024Salı
Yıldız Çağrı Atiksoy ev hallerini paylaştı! İşte Berk Oktay ve kızı Mira Milena'nın uyku mücadelesi
15.10.2024Salı
Telefonla Türkiye’yi dolandıran şahıslar yakayı ele verdi
15.10.2024Salı
Bunlar da Var
İzlanda Türkiye maçında beşinci gol: Arda Güler 01:21
İzlanda Türkiye maçında beşinci gol: Arda Güler
15.10.2024Salı
PATNOS SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 2si ağır 8 yaralı! 00:57
Ağrı'da Feci Kaza: Öğrenci Servisi ile Araç Çarpıştı, 8 Yaralı
14.10.2024Pazartesi
İzlanda Türkiye maçında ikinci gol: İrfan Can Kahveci 01:01
İzlanda Türkiye maçında ikinci gol: İrfan Can Kahveci
15.10.2024Salı
İzlanda Türkiye maçında altıncı gol: Kerem Aktürkoğlu 01:19
İzlanda Türkiye maçında altıncı gol: Kerem Aktürkoğlu
15.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA