Bartın’da uyuşturucuya geçit yok!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 11:55:59

Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Araç ve 5 ayrı ikamette yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçta Bonzai Ele Geçirildi

Saha çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, şüphe üzerine Bartın plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 şahsın üst aramalarında, eşyalarında ve araçta yapılan incelemede 2 parça halinde toplam 105 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu. Gözaltına alınan şahıslar üzerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon genişletildi.

5 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tespit ederek gözaltına aldı. Ardından 5 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 kova içinde sıvı bonzai maddesi, 1 şişe aseton, 0,87 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 21 bin 145 TL nakit para ele geçirildi.

4 Kişi Tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli E.V., A.O., O.C. ve V.B. ise "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.