Çorum’da patlama: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 12:33:21

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Hatap Un Fabrikası'nda bugün meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Patlama Anı Korku Yarattı

Patlama, Erzurum Dede Sokak üzerinde bulunan fabrikanın üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, çevredeki binalarda da sarsıntı hissedildi.

Yaralılara İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.