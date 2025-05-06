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Çamlıyayla’da uyuşturucuya geçit yok!
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Çamlıyayla’da uyuşturucuya geçit yok!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 11:48:56

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde jandarmanın düzenlediği dron destekli operasyonda bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de jandarma ekipleri dron destekli operasyonla uyuşturucu ticaretine darbe vurdu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Teknik Takipten Dron Destekli Operasyona
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda, zanlıların kullandığı araca dron desteğiyle operasyon düzenlendi.

Otomobilde Uyuşturucu Madde ve Cihaz Ele Geçirildi
Durdurulan araçta yapılan aramada 166 gram bonzai, 53 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ile 4 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve delil niteliğindeki cihazlara el konulurken, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 3'ünün tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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