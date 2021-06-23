PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan: Bütün yönetim HDP’ye devredilmeli

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla İzmir'deki HDP binası saldırısı ve pek çok konu hakkında itiraf gibi ifadeler kullandı. HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" dedi.

PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.

FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU

Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ HDP YÖNETEBİLİR"

Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.

"KİMLERLE YÖNETİMİ NASIL PAYLAŞACAĞI TARTIŞILMALI"

Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.