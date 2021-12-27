Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan’dan açıklama

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ilk doku naklini gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Hayati risklerini atlatması için bir doku nakli yapıldı. Aslında bizim sürekli yaptığımız ameliyatlardan birisi ama bu çocukta bayağı travmatize olmuş açık dokular var. Asiye şu anda yoğun bakımda, durumu iyi. Ailesi yanında. Yakın zamanda taburcu olmaz” dedi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.