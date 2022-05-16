



Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti.





Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar haisle cezalandırılmaları talep edildi.





Duruşma 20 Haziran'a ertelendi.