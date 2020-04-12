Pınar Altuğ "Soyunma odama girdi ve dudaklarıma yapıştı" demişti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur'dan serenat 12.04.2020 14:58

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı! Çiftin evliliğinin üzerinden tam 12 sene geçti... Pınar Altuğ'un 'İyi ki sana evet demişim' notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni gelirken, ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan'ın evlilik yıl dönümü sabahında bateri çaldığı görüntüleri de takipçilerine sundu. Geçtiğimiz Kasım ayında eşi Yağmur Atacan'la YouTube kanalı üzerinden bir programa konuk olan Altuğ, programda eşinin soyunma odasına dalıp dudaklarından öptüğünü söylemişti.

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1999'da "Pınar'ın Yemek Zevki" adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı. 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evli ve çiftin 27 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Su adında bir kızları var...

Corona virüs salgını nedeni ile evinde vakit geçiren Atacan ailesi, Pınar Altuğ'un sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. 36 yaşında olan eşi ile arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcıları tarafından acımasızca eleştirilse de Pınar Altuğ, Instagram hesabından eşi ile aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü çiftin evliliğinde 12 yıl geride kaldı.

Pınar Altuğ, Instagram hesabından eşi Yağmur Atacan ile düğününden bir fotoğraf yayınlayarak "12 sene geçti sevgilim, iyi ki sana "evet"demişim,hep evet sonsuza kadar" notunu düştü. Ardından sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarla bulunan ünlü oyuncu, eşinin bateri çalarken görüntüsün paylaştı. O anlar sosyal medyada, "Evlilik yıl dönümünde serenat" şeklinde yorumlandı.