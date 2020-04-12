Pınar Altuğ "Soyunma odama girdi ve dudaklarıma yapıştı" demişti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur'dan serenat

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1999'da "Pınar'ın Yemek Zevki" adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı. 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evli ve çiftin 27 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Su adında bir kızları var...