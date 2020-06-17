Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunun başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Kahraman komandolarımız Haftanin'de'' ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Kahraman komandolarımız Haftanin'de...
17.06.2020 01:26
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