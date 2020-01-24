Pekin Büyükelçisi A Haber'e coronavirüsünü değerlendirdi | Koronavirüsü nedir? 24.01.2020 12:34

Son günlerde dünya çapında büyük panik yaratan ve Çin başta olmak üzere Singapur, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de görülen coronavirüsü ile ilgili Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'de yaşanan Corona virüsünü A Haber'e değerlendirdi. Konsolosluk kayıtlarına göre Vuhan'da 120 Türk vatandaşın yaşadığını belirten Önen, bu kişilere ulaşılmaya çalıştığını ifade etti. Önen, Çin'de yılbaşı tatili olması dolayısıyla birçok Türk vatandaşının da ülke dışında olduğu bilgisi verdi.

"ÇİN'DEN İSTANBULA OLAN SEFERLER 28 ŞUBATA KADAR DURDURULDU"

Pekin Büyükelçisi Emin Önen: "Çin makamları hastalığının önlenebilir olduğunu bizimle paylaşıyorlar aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ve bölge ülkeleri ile gerekli temasları sağladıklarını duyuruyorlar. Tedbir olarak da Vuhan'a yapılacak olan seferlerin geçici olarak durdurulduğunu ifade ettiler. Yine Çin'den İstanbul'a olan seferlerde 28 Şubat tarihine kadar durduruldu bilgisini de aldık. Bizler Türkiye'de de gerek Sağlık Bakanlığı gerek hudut ve sahiller genel müdürlüğümüz ile bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Şuana kadar virüs 620 vakada görüldü ve 17 kişi hayatını kaybetti. Asıl vahim olan kısmı Çin'de yeni yıl tatilinin başlıyor ve bu tatilde 3 milyar seyahat bekleniyor ve bu seyahatlerden dolayı yayılma hızından endişe ediliyor." ifadelerini kullandı.

Önen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek: "Gerek Çin'de yaşayan gerekse Çin'e seyahat edecek olan vatandaşlarımıza gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske kullanmaları, yanlarında dezenfekte ürünler bulundurmaları ve et, tavuk, yumurta gibi ürünleri çok iyi pişirerek tüketmelerini öneriyoruz. Yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetler gözlemlenirse muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde değerlendirdi.