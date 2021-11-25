Öztürk Yılmaz’dan eski partisi CHP'ye ilişkin bomba açıklamalar: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP'ye ilişkin bomba açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştiren Yılmaz, "CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi." dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yapan CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade ederek "CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu" ifadelerini kullandı.