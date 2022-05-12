Özlem Gürses'ten İBB'yi yalanlar nitelikte açıklama: İmamoğlu Karadeniz turunun belediye bütçesinden yapıldığını söyledi

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ben aday olacağım çıkışını' ve 'belediye başkanları görevini yapmalı' sözlerini hiçe sayan İmamoğlu, son olarak Karadeniz turuna çıktı.

Gürses şunları söyledi:

"Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Sayın İmamoğlu ve Murat Ongun dedi ki; "İçinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs."

"EKREM BEY DEDİ Kİ; GEZİNİN BÜTÜN FİNANSMANI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN"

'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' Ekrem bey dedi ki; 'Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'"