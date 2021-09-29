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Özgür Özel'den üç harfliler açıklaması! CHP'liler küplere bindi

Özgür Özel'den üç harfliler açıklaması! CHP'liler küplere bindi
29.09.2021 16:43
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir de bunların üç harflileri A -100'i BİM'i o su bu su geldiler. Ve her sokağa hatta bir başına bir sonuna yerleştiler. Neredeyse köylere kadar girdiler. Gerçekten böylesi haksız rekabetin olması mümkün değil. CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM’leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var." dedi. CHP'liler bu açıklama sonrası çılgına döndü. Yine iktidara gelemeyeceklerini söyleyen muhalifler Özel'e sosyal medyada tepki gösterdi. Haberin detayları...


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