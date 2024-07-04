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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 15:32

Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'yi savundu!

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın bozkurt selamı nedeniyle soruşturma başlattığı A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a destek verdi. Türkiye'den birçok kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir konuda söze güzel başlayan Özel, sonunu getiremedi. Sözlerinin devamında terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'nin birkaç yıl önce yaptığı zafer işaretini örnek göstererek, "Ancak birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti." ifadeleriyle iki işareti bir tuttu.

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