Haberler Video Haber Videoları Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...
03.02.2021 16:28
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Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.


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