TOKİ kiralık konut kampanyası: Atv Haber örnek dairede!
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 13:00
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ilk kez kiralık sosyal konut projesi hayata geçirecek. Atv Haber ekibi, projede yer alan örnek dairelerden birini gezdi. İşte TOKİ'nin kiralık dairesinin içinden görüntüler ve projenin detayları...
