PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası... Yaralılar var!

Son dakika Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası... Yaralılar var!

Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Çölgüzeli Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEP 853 plakalı un yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 63 AFB 333 plakalı otomobile çarptı. Ardından 34 HED 931 ve 65 ACT 361 plakalı hafif ticari araçlar ile 01 AUR 117 ve 34 JV 6099 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle