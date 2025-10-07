Amasya'da tünel çıkışında dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet devrildi. Sürücü Berkay B. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tünel çıkışında tehlikeli anlar

Kaza, dün akşam saatlerinde Amasya'daki Ferhat Tüneli'nin Valilik yönüne çıkan kavşakta meydana geldi. Berkay B. yönetimindeki 05 ADP 746 plakalı motosiklet, tünelden çıkan ve kavşakta dönüş yapmak isteyen Filiz Y. idaresindeki 05 AEP 467 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilirken, Berkay B. ve yanındaki yolcu savrularak yola düştü.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Berkay B., Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Berkay B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin tünelden çıkan otomobile çarpmamak için frene bastığı, ardından devrilerek sürüklendiği anlar yer aldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.