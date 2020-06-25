Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

25.06.2020 18:23

Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın DNA sonucu çıktı. Arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin bebeğe ait olduğu belirlendi. Müge Anlı, Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili ilk olarak 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıkladı. Ecrin bebek soruşturmasının 3. gününde, öz amca İbrahim Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz'ın adliye koridorundaki sözlerini canlı yayında aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Katil kim ya da kimler? İşte 25 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde son dakika Ecrin Kurnaz gelişmeleri...