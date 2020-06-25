Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!
Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın DNA sonucu çıktı. Arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin bebeğe ait olduğu belirlendi. Müge Anlı, Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili ilk olarak 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıkladı. Ecrin bebek soruşturmasının 3. gününde, öz amca İbrahim Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz'ın adliye koridorundaki sözlerini canlı yayında aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Katil kim ya da kimler? İşte 25 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde son dakika Ecrin Kurnaz gelişmeleri...
Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz, soruşturması devam eden Özkan Kurnaz hakkında 25 Haziran Müge Anlı son bölümde çarpıcı bir açıklamada bulundu.
1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının ona ait olduğu kesinleşti. Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili ilk olarak 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Ecrin bebek operasyonunun ikinci gününde Ecrin'in anne ve dedesi serbest bırakıldı.