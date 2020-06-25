Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın DNA sonucu çıktı. Arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin bebeğe ait olduğu belirlendi. Müge Anlı, Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili ilk olarak 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıkladı. Ecrin bebek soruşturmasının 3. gününde, öz amca İbrahim Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz'ın adliye koridorundaki sözlerini canlı yayında aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Katil kim ya da kimler? İşte 25 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde son dakika Ecrin Kurnaz gelişmeleri...

25.06.2020 17:54 - Son Güncelleme: 25.06.2020 18:16
Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz, soruşturması devam eden Özkan Kurnaz hakkında 25 Haziran Müge Anlı son bölümde çarpıcı bir açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının ona ait olduğu kesinleşti. Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili ilk olarak 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Ecrin bebek operasyonunun ikinci gününde Ecrin'in anne ve dedesi serbest bırakıldı.

Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Ecrin bebeğin ölümü ile ilgili yapılan teknik takipte, bebeğin annesi Sevcan Zengin'in eşi Deniz Zengin'in fuhuş çetesi lideri olmakla suçlandığını belirten Müge Anlı, cinayetle ilgili ise Özkan Kurnaz ile babaannenin halen gözaltında olduklarını belirtti.

Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Bilindiği üzere Ecrin bebeğin üvey babaannesi aslında küçük çocuğun öz amcası İbrahim Kurnaz'ın kardeşi... Öz amca İbrahim Kurnaz, ilk defa Müge Anlı'ya konuştu.

Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Ecrin bebek cinayetiyle ilgili Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuşan öz amca İbrahim, ablası Hatice kurnaz'a yemek götürmek için adliyeye gittiği sırada koridorda Özkan Kurnaz'ı gördüğünü ve çok rahat tavırlar sergilediğini ifade etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Hatice Özkaçak'ın katili...
Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Hatice Özkaçak'ın katili...