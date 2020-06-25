Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin katili kim? Üvey amca Özkan Kurnaz'dan şoke eden sözler: Dananın kuyruğu kopacak!

Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz, soruşturması devam eden Özkan Kurnaz hakkında 25 Haziran Müge Anlı son bölümde çarpıcı bir açıklamada bulundu.