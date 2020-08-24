24.08.2020 12:47

Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye ona inandı, ona güvendi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Müge Anlı ile Talı Sert 13. sezon ile Atv ekranlarında yine milyonları ekran başına kilitledi. Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya ve yeniden milyonları ekran başına toplamaya devam eden Müge Anlı, Müge Anlı, Kızılay'ın en prestijli ödülü Platin Madalya'ya layık görüldü! Anlı, ödülünü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.