Müge Anlı, Kızılay’ın en prestijli ödülü Platin Madalya'ya layık görüldü!

Verilen bilgiye göre, Müge Anlı, bugüne kadar Kızılay'a verdiği destekle 6 ayrı bağış kampanyası yaptı ve toplamda 14 milyon 96 bin Türk Lirası gibi rekor bir bağış topladı. Daha önce iki kez 'Platin Madalya'yı alan Anlı, izleyicileriyle birlikte Kızılay'a 12 aşevi bağışlayarak üçüncü kez 'Platin Madalya'ya ile onurlandırıldı. Anlı ödülünü, yeni stüdyosuna konuk olan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.



Müge Anlı, bağış kampanyasına destek veren izleyicilerine teşekkür ederek, ''Bu onur hepimizin'' dedi.