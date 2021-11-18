Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu bulundu mu? Babası açıkladı...

Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında arama çalışmaları başlamıştı! Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu, bulundu mu? 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin babası Müge Anlı'ya konuştu, o detay kafaları karıştırdı. Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüpheler devam ediyor, ümitler tükeniyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağının katıldığı arama çalışmalarında 20 kilometrekarelik alanda bulunamayan küçük kıza ne oldu? Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi aile üzerindeki şüpheleri arttırdı, JASAT ekibi Müslüme'nin kaybının 7. gününde gözünü aileye çevirdi. İşte fazla sakin görünmesi ile dikkat çeken ve taş üzerinde bulunan kanla ilgili yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan annenin ardından Müslüme'nin babasından gelen o açıklama...