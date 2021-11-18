Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu bulundu mu? Babası açıkladı...

Ekipler uçurumdan da iple inerek kör noktaları aradı. Müslüme'nin dedesi, 7 gün olduğunu hala olmadığını, umudunun artık kesildiğini söyledi. Daha önce kadın cenazesinin bulunduğu obruğa da bakıldı. Müslüme'nin abisi kardeşinin yaşadığını düşündüğünü ama nerede olduğunu bilmediğini, 200 arkadaşın gelip baktığını ama olmadığını dile getirdi.

Müge Anlı canlı yayınında arama çalışmaları başlamıştı! Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu, bulundu mu? Minik Müslüme'nin babası konuştu, işte o iddia...

Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana geldi. Günlerdir haber alınamayan Yörük kızının babası Mehmet Yağal, küçük kızından haber alamayınca ortaya attığı iddia ile dikkat çekti.

Müge Anlı ekibine konuşan baba, "Bulunamadığına göre biri almış götürmüş olabilir" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.