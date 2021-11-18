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Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu bulundu mu? Babası açıkladı...

Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu bulundu mu? Babası açıkladı...
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Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında arama çalışmaları başlamıştı! Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu, bulundu mu? 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin babası Müge Anlı'ya konuştu, o detay kafaları karıştırdı. Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüpheler devam ediyor, ümitler tükeniyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağının katıldığı arama çalışmalarında 20 kilometrekarelik alanda bulunamayan küçük kıza ne oldu? Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi aile üzerindeki şüpheleri arttırdı, JASAT ekibi Müslüme'nin kaybının 7. gününde gözünü aileye çevirdi. İşte fazla sakin görünmesi ile dikkat çeken ve taş üzerinde bulunan kanla ilgili yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan annenin ardından Müslüme'nin babasından gelen o açıklama...

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Ekipler uçurumdan da iple inerek kör noktaları aradı. Müslüme'nin dedesi, 7 gün olduğunu hala olmadığını, umudunun artık kesildiğini söyledi. Daha önce kadın cenazesinin bulunduğu obruğa da bakıldı. Müslüme'nin abisi kardeşinin yaşadığını düşündüğünü ama nerede olduğunu bilmediğini, 200 arkadaşın gelip baktığını ama olmadığını dile getirdi.

Müge Anlı canlı yayınında arama çalışmaları başlamıştı! Mersin'de kaybolan Müslüme'ye ne oldu, bulundu mu? Minik Müslüme'nin babası konuştu, işte o iddia...

Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana geldi. Günlerdir haber alınamayan Yörük kızının babası Mehmet Yağal, küçük kızından haber alamayınca ortaya attığı iddia ile dikkat çekti.

Müge Anlı ekibine konuşan baba, "Bulunamadığına göre biri almış götürmüş olabilir" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

bulundu mu? Babası açıkladı...

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