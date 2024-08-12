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Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu! Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamının yaklaşık iki katıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu! Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamının yaklaşık iki katıdır?

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024, 08:10   |   Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 08:10

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Üstün Yılmaz başarılı bir performans sergileyerek geceye damga vurdu. Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki "Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamının yaklaşık iki katıdır?" sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı.

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