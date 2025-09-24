Kahramanmaraş'ta 4 ay önce boşandığı eşi Eser Karaca'yı çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi.

Uzaklaştırma Kararı Çıktığı Gün Cinayet

Olay, 21 Mayıs 2025'te Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, poşet içine sakladığı pompalı tüfekle eski eşi Eser Karaca'nın odasına girdi. Aralarında çıkan tartışmaya Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A. da tanık oldu.

Ayıntaplı, iki kadını da tehdit ederek odadan kovmaya çalıştı. Kadınlar kaçmaya başladığında peşlerinden koşan Ayıntaplı, merdivenlerde yakaladığı eski eşine 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Karaca, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4'üncü Uzaklaştırma Kararı Tebliğ Edilemedi

Eser Karaca'nın daha önce üç kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Cinayet günü ise 4'üncü kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, fakat kararın henüz sanığa tebliğ edilmediği ortaya çıktı. Ayıntaplı, kısa sürede polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanık hakkında "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ç.A.'yı tehdit ettiği için de "silahla tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek davaya dönüştü.

Vahşet Anı Kamerada

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde Ayıntaplı'nın tüfek sakladığı poşetle hastaneye girişi, Karaca ve arkadaşının odadan koşarak çıkışı, ardından sanığın peşlerinden koştuğu anlar yer aldı. Görüntülerde Ayıntaplı'nın merdivenlerde eski eşine tüfekle ateş etmesi ve panik içinde kaçışan hastane çalışanları da görüldü.

Sanık Hakim Karşısına Çıkacak

Atilla Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde yargılanacağı günü bekliyor. Önümüzdeki günlerde mahkeme süreci başlayacak.