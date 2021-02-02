Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasında ilk duruşma! Feyza Aktan'dan son dakika açıklaması...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı! İlk açıklama Feyza Aktan'dan geldi. Son günlerde sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın velayet davası yaklaşık 1 saat sürdü. Özcan Deniz'den Kuzey adında bir erkek evlada sahip olan Feyza Aktan, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla” dedi.

İki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olan Feyza Aktan, velayet davasının ilk duruşmasında adliye çıkışı konuştu.

"SABIRSIZLIKLA SÜRECİ BEKLİYORUM"

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı! İlk açıklama Feyza Aktan'dan geldi. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Feyza Altan, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla" dedi. Aktan, gazetecilerin, "Özcan Bey çocuğunuzun velayetini mi istiyor? Siz çocuğun sizde kalmasını mı istiyorsunuz?" soruları üzerine; "Evet, tabii ki onun için buradayım" yanıtını verdi.

Aktan'ın avukatı ise "Eminim ki Türk Adaleti çocuk için en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı. Aktan, bir gazetecinin eski eşi Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddialarına yönelik sorusuna ise yanıt vermedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Özcan Deniz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim." demişti.

"HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"

Aktan açıklamada, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz" diye konuşmuştu.