Oy Birliği Platformu'ndan metaverse evreninde oy kullanma deneyimi: “Gençler oy kullanmaya başladı!”

Oy Birliği Platformu, demokratik süreçlere yenilikçi yaklaşımlar getirmeye devam ediyor. Daha önce yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı seçmen eğitim videolarıyla gündeme gelen Oy Birliği Platformu, şimdi de özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir adım daha atarak metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor. VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.