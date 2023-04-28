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İzmir Folkart Towers yangınının vehameti hava aydınlanınca ortaya çıktı | Video

İzmir Folkart Towers yangınının vehameti hava aydınlanınca ortaya çıktı | Video
28.04.2023 09:22 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:27

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bulunan Folkart Towers'ta yangın çıktı. Lüks sitedeki yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangınının vehameti hava aydınlanınca ortaya çıktı.

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken, yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülendi.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi'nin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

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