Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 01:00

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden biri olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın, doğum gününde bir arkadaşına gönderdiği duygusal video, kazanın ardından gün yüzüne çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından acı bir şekilde iletildi. Bekar olan ve göreve 2 yıl önce başladığı öğrenilen Aykanat'ın, arkadaşına doğum gününde çektiği bir videoda, samimi bir şekilde kutlama mesajı ilettiği görüldü.

