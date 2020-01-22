Emekli promosyonuna Şubat zammı | Emeklinin banka promosyonu zammı belli oldu mu?

13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat’ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyonda yeni miktarları Şubat ayında belirleyecek.
BİN 250 TL VEREN VAR
SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yıllık dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek.
Görüşmelerde belirlenecek tutarlar, taban promosyon olacak. Bankalar düzenleyeceği kampanyalarla tutarı artırabilecek.
TÜED: BİZ DE OLALIM
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, aradan geçen 3 yılın ardından promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini ifade ederek, "Görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyonda sosyal yan eksik kalır" dedi.
350 MİLYARLIK PASTA
Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nın, bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.
Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21.4 milyar lira ödemişti.
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