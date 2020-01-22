Emekli promosyonuna Şubat zammı | Emeklinin banka promosyonu zammı belli oldu mu? 22.01.2020 11:55

13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat’ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...