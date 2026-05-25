Zonguldak'ta kahraman öğretmen: Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 17:27

Panikle Sınıftan Dışarı Fırladı

Olay, 5 Mayıs günü Zonguldak'taki İbrahim Fikri Anıl Ortaokulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, sınıfta yediği gözleme parçasının nefes borusunu tıkaması sonucu bir anda fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken ve büyük bir panik yaşayan küçük öğrenci, can havliyle sınıftan koridora fırladı.

Öğretmenden Anında Ve Doğru Müdahale

O esnada ders için sınıfa doğru yönelen 26 yıllık tecrübeli Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, öğrencisinin boğazını işaret ederek panik içinde çırpındığını fark etti. Durumun ciddiyetini saniyeler içinde kavrayan Karakaya, soğukkanlılığını koruyarak hemen öğrencinin arkasına geçti ve hayati önem taşıyan Heimlich manevrasını uygulamaya başladı.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Öğretmenin arkadan sarılarak yaptığı doğru ve güçlü basıların ardından, öğrencinin nefes borusunu tıkayan gözleme parçası dışarı fırladı. Yeniden rahatça nefes almaya başlayan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 6 yıldır aynı okulda görev yapan fedakar öğretmenin zamanlaması ve hayat kurtaran ilk yardım müdahalesi, okulun güvenlik kameraları tarafından anbeân kaydedildi.