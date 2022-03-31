RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gecesine bağlayan gece ilk sahur yapılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar akşam ezanının okunması ile 13 Nisan Salı akşamı açılacak.
SAHUR NE ZAMAN 2021?
Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37
DİYANET İLE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi