Haberler Haber Videoları Oruca ne zaman kalkılacak 2022? Sahura hangi gün kalkılacak? Diyanet iftar ve sahur vakitlerini duyurdu!

Oruca ne zaman kalkılacak 2022? Sahura hangi gün kalkılacak? Diyanet iftar ve sahur vakitlerini duyurdu!

Oruca ne zaman kalkılacak 2022? Sahura hangi gün kalkılacak? Diyanet iftar ve sahur vakitlerini duyurdu!
31.03.2022 18:24

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Mübarek Ramazan ayı konusunda araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Vatandaşlar tarafından 'Oruca ne zaman kalkılacak 2022? İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Soruları merak ediliyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek Ramazan ayı içerisinde tutulacak olan oruç ibadeti nedeniyle bu ayın önemi bir kat daha artıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura bu gece mi kalkılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

Haber Videoları

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gecesine bağlayan gece ilk sahur yapılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar akşam ezanının okunması ile 13 Nisan Salı akşamı açılacak.

SAHUR NE ZAMAN 2021?

Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

DİYANET İLE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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