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Oruç Reis için ilan edilen yeni Navtex ne anlama geliyor?

Oruç Reis için ilan edilen yeni Navtex ne anlama geliyor?
12.10.2020 00:15

Akdeniz çalışmalarını sürdüren Türkiye, Oruç Reis'in yeni görevini açıkladı. Meis Adası'nın güneyi için yeni Navtex yayımlandı. Sıcak gelişmeyi Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, A Haber’de değerlendirdi.


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