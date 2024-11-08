SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ordu Altınordu son dakika haberi: Tehditle haraç isteyen şüpheliler yakalandı: 2 tutuklama
Haberler Haber Videoları

Ordu Altınordu son dakika haberi: Tehditle haraç isteyen şüpheliler yakalandı: 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 22:29

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç isteyen ve organize suç kapsamında aranan Y.Y. (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B. (35) polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y. (44) ve C.A. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 6 Kasım'da meydana geldi. Altınordu ilçesindeki bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla aranan Y.Y., C.A., M.Y. ve A.Y.B.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Altınordu ile Fatsa ilçelerindeki iş yerleri ve ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 157 adet 9x19 mm fişek ve 17 adet 7x65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda, şüphelilerden M.Y. ve A.Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve C.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
KORKUNÇ CİNAYET: 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen babanın katledildiği anın görüntüsü | Spor salonundaki cinayet anı kamerada!
08.11.2024Cuma
Son Dakika Elazığ'da Deprem: 5 büyüklüğünde sallantı anı kamerada!
08.11.2024Cuma
Bayrampaşa'da cinayet! Silahla saldırı: 1 ölü!
08.11.2024Cuma
İstanbul’da Cuma trafiği!
08.11.2024Cuma
Adana Seyhan’da bir garip silahlı saldırı! Biri kurşun yağdırdı diğeri telefonuya kayda aldı!
08.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftar nehre atıldı 01:50
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
08.11.2024Cuma
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı 01:08
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
07.11.2024Perşembe
Diyarbakır son dakika: Surdan düşen kadın hayatını kaybetti! 00:39
Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen kadın hayatını kaybetti!
08.11.2024Cuma
Kırşehir kaza haberi: Mucur’da trafik kazası: 1 ölü 00:20
Kırşehir'de ölümlü kaza! Oğlunun öldüğünü gören baba kalp krizi geçirdi!
08.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA