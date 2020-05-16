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    • 16.05.2020 15:00
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    Sapkınlığın yuvası skandallara doymuyor! dizisinde Türkler için alçak sözler

    Yayınladığı yapımlarla toplumların ahlak kurallarının altına adeta dinamit koyan; tecavüz, eşcinsel ilişki, uyuşturucu gibi mide bulandırıcı şeyleri meşrulaştıran 'in yapımcısı olduğu dizisi ‘’ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

    Into the Night dizisinde Türkler için alçak sözler

    Ahlaksız yapımlarıyla tanınan dijital yayın platformu 'in yapımcısı olduğu dizisi ''ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

    Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix'in 'Into the Night' dizisinde Türklere yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un da oynadığı sözde dizide için "b.kt.n" ifadesini kullanması büyük tepkilere neden oldu.

    Dizide, İtalyan askeri olan Terenzio karakterinin kıtalara hükmeden şanlı Türk tarihini görmezden gelerek, "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullaması da algı operasyonlarını nasıl işlediklerini de gözler önüne serdi.

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