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Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi

Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi

11.03.2020 21:17

Son dakika haberine göre milyonlarca öğrenci ve veli koronavirüs sebebiyle ''okullarda tatil olacak mı?'' sorusunun cevabını arıyor. Nihai karar Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınacağı bildirildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.


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