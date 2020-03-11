Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi 11.03.2020 21:17

Son dakika haberine göre milyonlarca öğrenci ve veli koronavirüs sebebiyle ''okullarda tatil olacak mı?'' sorusunun cevabını arıyor. Nihai karar Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınacağı bildirildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.