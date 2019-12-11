Okulda 'Şırınga çikolata' öldürdü! Çocuklara ilk yardım nasıl yapılmalı! İşte hayat kurtaracak müdahale 11.12.2019 17:15

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, dün sabah okul kantininden aldığı sıvı çikolatayı yerken fenalaştı. Köksal, kantinin yakınında bulunan okul görevlisinin yanına giderek boğazını işaret etti. Görevlinin müdahale ettiği çocuk, daha sonra okulun karşı tarafında bulunan sağlık merkezine götürüldü. Ancak Mert Yağız Köksal, buradan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası akıllara 'Çocuklara ilk yardım nasıl yapılmalı?' sorusu geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel acil durumlarda çocuklara nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yaşamını yitirdi. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için dün okulda inceleme yapmıştı.

Dün yaşanan bu acı ölümden sonra Mert Yağız Köksal'ın şırınga çikolatının kapağının boğazına kaçtığı öğrenilirken tüm Türkiye bu olayla yasa boğuldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı..

Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

A HABER ÖZEL YAYIN YAPTI

İşte bu olaydan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı ve acil durumda nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.