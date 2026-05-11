33 ilde dev operasyon: 8,7 milyar liralık yasa dışı kazanç

Eskişehir merkezli başlatılan ve toplam 33 ili kapsayan dev operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine ağır bir darbe indirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" gibi suçlara karışan devasa bir yapıyı deşifre etti.

8,7 Milyar Liralık Kirli Trafik

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda, suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerden toplamda 8,7 milyar lira gibi astronomik bir gelir elde ettiği saptandı. Yapılan incelemelerde, bu devasa paranın 1,2 milyar liralık bölümünün takibi zorlaştırmak amacıyla kurulan 8 ayrı paravan şirket üzerinden döndürüldüğü ortaya çıktı.

Eş Zamanlı Baskınlar Sürüyor

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda banka kartı ve dijital materyale el koydu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 135 şüphelinin yakalanması, arama ve ifade işlemleri emniyet güçlerince kararlılıkla sürdürülüyor.