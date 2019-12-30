Haberler Video Nusret, Karim Benzema ile Mario Götze'yi ağırladı

Nusret, Karim Benzema ile Mario Götze'yi ağırladı

30.12.2019 08:43

Dünya çapındaki restoranlarında ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe, kural bozmadı. Türk şef, önceki gün Dubai'deki restoranında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile Borussia Dortmund'ın ünlü futbolcusu Mario Götze'yi ağırladı.


Dünya çapındaki restoranlarında ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe, kural bozmadı. Türk şef, önceki gün Dubai'deki restoranında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile Borussia Dortmund'ın ünlü futbolcusu Mario Götze'yi ağırladı...



Benzema, 500 dolarlık altın kaplama eti elleriyle kesti.



Nusret, Borussia Dortmund'ın yıldızı Mario Götze ile...

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