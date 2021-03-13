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Nihat Hatipoğlu: Üniversitemizin adı çok şereflidir, bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor.

Nihat Hatipoğlu: Üniversitemizin adı çok şereflidir, bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor.
13.03.2021 23:57
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü Nihat Hatipoğlu hedef alındı. Aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığı iddia edildi. Karalama kampanyası yapanlara cevap Nihat Hatipoğlu’ndan geldi. Hatipoğlu, ‘’ Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir. Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar. Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları islah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık..’’dedi.


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